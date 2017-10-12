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Мэттис: Дипломатическая напряжённость не помеха в отношениях с Турцией

Политика

Ранее турецкие власти задержали дипломата США Метина Топуза

Мэттис: Дипломатическая напряжённость не помеха в отношениях с Турцией
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Американский ЗРК «Пэтриот» на военной базе в Турции

Вашингтон, 12 октября 2017, 00:11 — REGNUM  Дипломатическая напряженность между Вашингтоном и Анкарой не повлияет на военное сотрудничество, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, 11 октября сообщает Reuters.

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«Это наш союзник по НАТО. Мы будем интенсивно работать, чтобы сохранить нашу сплочённость перед лицом общего врага», — заявил Мэттис.

Когда главу Пентагона спросили, считает ли он, что дипломатическая напряжённость может повлиять на выполнение совместных операций в будущем, Мэттис ответил, что не хочет спекулировать на эту тему, добавив, что в прошлом дипломатическая напряжённость не затрагивала военных отношений.

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Напомним, ранее турецкие власти задержали дипломата США Метина Топуза, которого обвинили в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в штате Пенсильвания. Анкара обвинила Гюлена в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

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Турция и США