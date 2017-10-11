МИД РФ: Резолюция НАТО о Черном море — неприемлемая провокация

Москва, , 23:23 — REGNUM Резолюция Парламентской ассамблеи НАТО о безопасности в черноморском регионе — неприемлема и провокационна, заявляет 11 октября МИД России.

«Неприемлемый и провокационный характер носила принятая накануне раунда консультаций по Закавказью резолюция Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства по данному поводу.

Напомним, в итоге 63-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, проходившей с 6 по 9 октября в столице Румынии Бухаресте, была принята резолюция о стабильности и безопасности в зоне Черного моря.

Председательствующий на ассамблее Паоло Алли заявил, что безопасность на восточном фланге НАТО носит ключевой характер из-за «нарастания напряженности» с российской стороной.

По мнению участников 63-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, Россия «в последнее время ведет себя агрессивно».

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО активно приближает свои военные базы к границам России, при этом заявляя, что размещение войск — исключительно «мирная мера». Напомним, что три черноморские страны — Румыния, Болгария и Турция, — уже являются членами НАТО, в то время как руководство Украины и Грузии мечтает присоединиться к альянсу.

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