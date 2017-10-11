На подконтрольном Роскомнадзору ФГУП прошли обыски

Москва, , 22:46 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников Роскомнадзора было возбуждено в связи с выводом средств ведомства через одно из подконтрольных ему федеральных государственных унитарных предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, ранее в этом ФГУП были проведены обыски.

Источник РБК, близкий к руководству федеральной службы, сообщил, что обыски были проведены на государственном предприятии «Главный радиочастотный центр».

Он также заявил, что уголовное дело может быть связано с так называемыми сотрудниками-«подснежниками» в Роскомнадзоре. Так, по словам источника, называют людей, оформленных в одном из подразделений ведомства, но в действительности там не работающих.

Собеседник агентства отметил, что этим может объясняться тот факт, что одним из фигурантов дела является глава аппарата Роскомнадзора — занимающий эту должность чиновник организует всю административную деятельность ведомства, в том числе отвечает за кадры.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и руководителя правового отдела ведомства Бориса Едидина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

5 октября Чертановский районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об избрании для них меры пресечения в виде ареста.

Также из материалов суда следует, что ещё одним фигурантом дела является глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, однако какая именно статья ему инкриминируется, неизвестно. Весельчаков решением суда помещён под домашний арест.

Ни Роскомнадзор, ни Следственный комитет до настоящего времени официально не комментируют данную информацию.

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