Сергей Шойгу обсудит в Душанбе безопасность южных границ СНГ

Москва, , 22:39 — REGNUM Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу 12 октября в Душанбе на заседании совета глав военных ведомств государств СНГ обсудит вопросы безопасности южных границ Содружества и обстановку в Центральной Азии, сообщил 11 октября журналистам генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков заявил, что на заседании будет рассмотрен вопрос развития объединенной системы противоракетной обороны стран СНГ и не исключено принятие решений в данной сфере.

Военные представители стран СНГ рассмотрят перспективы создания международной ассоциации Армейских игр, а также взаимодействие в сфере инженерного обеспечения военных ведомств.

В ходе заседания в Душанбе ожидается обсуждение более двух десятков вопросов, касающихся деятельности министерств обороны и безопасности стран СНГ в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в заседании примут участие министры обороны Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Молдавии.

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