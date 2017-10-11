Закон о языке создаёт для Киева всё больше проблем

Москва, , 22:20 — REGNUM Украина следует за Прибалтикой и даже ещё более радикально, уверена европарламентарий Татьяна Жданок. Об этом она заявила 11 октября в рамках передачи «60 минут» на телеканале Россия 1, комментируя обещание главы венгерского МИДа Петера Сийярто применить против Киева штрафные санкции, если тот не изменит своей языковой политики в отношении национальных меньшинств.

«Венгры являются нашими основными соратниками в борьбе за права меньшинств, — убеждена Жданок. — Они сами были самой разделенной нацией Европы, пока не распался Советский Союз и таковой стали русские. Для венгерского национального меньшинства должно быть не просто возможно образование на родном языке, но оно должно быть обеспечено и гарантировано государством и поддержано финансово».

По её мнению, то, что сейчас происходит на Украине, идёт полностью вразрез с конвенцией Совета Европы о правах национальных меньшинств и Хартией региональных языков.

«Борясь за соблюдение этой конвенции, за сохранение наших школ в Латвии, нам удалось отстоять свою точку зрения и добиться отмены нормы, что образование возможно только лишь на латышском языке, — напомнила Жданок. — Украина следует тем же путём, но она даже не подумала, что Венгрия и Румыния, будучи членами Евросоюза, могут приостановить процесс евроассоциации».

Напомним, что Венгрия выступает последовательным противником той языковой политики, которую проводят нынешние украинские власти. Так, Петер Сийярто пообещал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Предполагается, что с этой инициативой он выступит 16 октября в Люксембурге.

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