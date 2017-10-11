Италия не признала независимость Каталонии

Рим, , 22:19 — REGNUM Италия считает неприемлемым «одностороннее признание независимости» Каталонии и «отвергает любую эскалацию конфликта». Об этом заявил министр иностранных дел страны Анджелино Альфано в официальном заявлении, распространённом министерством иностранных дел, после того как глава испанской автономии Карлес Пучдемон объявил о подписанной им декларации о независимости.

«В последние недели мы не раз призывали Каталонию к совместному и конструктивному диалогу с Мадридом, направленному на сохранение единства страны в соответствии с полномочиями автономии, предусмотренными Конституцией Испании», — говорится в сообщении главы МИД.

Анджелино Альфано также выразил уверенность в том, что испанское правительство сможет защитить конституционный порядок и законность и, следовательно, обеспечить уважение прав всех без исключения граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании. Выступая в законодательном собрании автономии, Пучдемон сообщил, что парламент Каталонии отложил объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.