МИД России: Сотрудничество Грузии и НАТО угрожает региональной безопасности

Москва, , 21:59 — REGNUM Углубление сотрудничества Грузии и НАТО создаёт реальную угрозу безопасности в регионе. Об этом было заявлено 11 октября на состоявшихся в Женеве консультациях по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Российи и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, в ходе встречи делегации России, Абхазии и Южной Осетии «акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности».

Отмечается, что в учениях НАТО в Грузии, состоявшихся летом и осенью 2017 года, было задействовано рекордное количество военнослужащих и тяжёлой техники, а присутствовавшие на них эмиссары натовских государств «подчёркивали антироссийскую направленность манёвров и их важность для Грузии с точки зрения будущей «деоккупации» Южной Осетии».

«Подобные действия Тбилиси и членов альянса идут вразрез с целями Женевских дискуссий, обесценивают работу формата и ведут к росту напряжённости в регионе», — подчёркивают в МИД.

Сообщается также, что все кроме Грузии участники дискуссий в Женеве, в том числе Мониторинговая миссия ЕС, оценили ситуацию на грузино-абхазской и грузино — югоосетинской границах как «стабильную и предсказуемую». Было отмечено, что все существующие пункты пропуска функционируют исправно, а количество инцидентов «не превышает среднестатистические значения».

«Россия, Абхазия и Южная Осетия заявили, что по-прежнему считают дальнейшее обсуждение темы неприменения силы в Закавказье ключевой задачей совместной работы в Женеве. Подтверждение приверженности этому принципу необходимо для обеспечения прочной безопасности двух республик», — говорится также в сообщении.

По информации МИД России, следующую встречу в Женеве запланировано провести в декабре 2017 года.