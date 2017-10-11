Пучдемон предложил Мадриду начать переговоры без предварительных условий

Барселона, Испания, , 21:57 — REGNUM Глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что лидеры автономии готовы вступить в переговоры с центральным правительством в Мадриде без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление Пучдемон сделал сегодня, 11 октября.

По словам Пучдемона, Барселона считает крайне важным начать диалог с Мадридом без отлагательств и приступить к обсуждению итогов голосования на референдуме по независимости Каталонии.

Также Пучдемон выразил уверенность, что правительство Испании не должно применять статью 155-ю Конституции Испании, которая может ограничить каталонское самоуправление.

Кроме того, Пучдемон подчеркнул, что его арест, о котором ранее говорили представители испанской Национальной полиции, был бы большой ошибкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Пучдемон представил каталонскому заксобранию официальные результаты референдума по вопросу независимости Каталонии от Испанского королевства.

Этот референдум прошел 1 октября. За выход из состава Испании высказались 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из 2 миллионов 286 тысяч 217 проголосовавших — то есть 90,18%. Против проголосовали 7,83% (177 547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебисцита. Явка составила почти 43% от примерно 5 миллионов 300 тысяч имеющих право голоса.

Согласно действующему местному законодательству, через два дня после официального завершения подсчёта голосов (подсчёт был завершен 6 октября) глава местной исполнительной власти (Женералитат) может объявить о независимости региона, если большинство участников референдума за это проголосовали.

Выступая накануне в заксобрании Пучдемон объявил о создании нового независимого государства Каталония с республиканской формой правления.

При этом он предложил заксобранию временно приостановить действие Декларации о независимости Каталонии, чтобы была возможность вступить в переговоры с испанским правительством по вопросу реализации волеизъявления народа Каталонии.