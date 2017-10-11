Курдистан: Багдад готовится к «серьёзной атаке» против курдов

Багдад, , 21:27 — REGNUM Иракские правительственные войска и подготовленные Ирано полувоенные формирования «готовят серьёзную атаку» на курдские силы в районе Киркука, заявили в региональном правительстве Курдистана, 11 октября сообщает Reuters.

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«Мы получаем опасные сигналы о том, что иракские силы, включая федеральную полицию и силы народной мобилизации, готовят серьёзную атаку… на Курдистан», — заявили в Совете безопасности регионального правительства Курдистан.

В Иракском Курдистане убеждены, что правительственные силы могут предпринять наступление в районе Киркука и Мосула.

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Напомним, центральное правительство Ирака предприняло ряд ответных мер в отношении Иракского Курдистана после событий 25 сентября, когда был проведён референдум о независимости регионального правительства Курдитана от Багдада.

11 октября стало известно, что иракский суд выдал ордер на арест руководителя и членов курдской избирательной комиссии, ответственной за проведение референдума о независимости.