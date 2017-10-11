Кабул, , 21:28 — REGNUM За последние 24 часа в Афганистане уничтожили более 100 боевиков, заявили в национальном директорате безопасности, 11 октября сообщает Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

Террористы были ликвидированы в результате наземных и воздушных операций, направленных против боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Спецоперации прошли в Кабуле и провинциях Нангархар, Логар, Пактика, Кундуз, Баглан, Кандагар, Гильменд и Герат. В общей сложности ликвидированы 64 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Около восьми террористов были уничтожены беспилотником в провинции Бадахшан.

10 октября сотни боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали штурм правительственных сил в провинции Забуль в районе Мизан.

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Правительственные силы получили поддержку с воздуха, в результате чего в районе Мизан были уничтожены 32 боевика, более 20 террористов получили ранения, заявил представитель губернатора провинции Забуль Гуль Ахмад.

Напомним, после объявления в августе 2017 года новой стратегии США в Афганистане увеличилась интенсивность ударов по позициям исламистских радикалов.