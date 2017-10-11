Пентагон: Все заявления о пособничестве США боевикам ИГ* — безосновательны

Вашингтон, , 19:18 — REGNUM На заявление представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о пропуске через подконтрольную США зону в Сирии нескольких сотен боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй ответил, что любые заявления о потворстве США террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — безосновательны.

«У коалиции одна задача — военный разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Любые заявления, противоречащие этому, являются безосновательными», — заявил Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, «Соединенные Штаты только за последнюю неделю нанесли десятки ударов по террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддержали иракские войска в операции по освобождению Эль-Хувейджа и приступили к заключительному этапу освобождения «столицы» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ракки».

Каким образом эти действия США опровергают потворство американских военных в Сирии боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рэнкин-Гэллоуэй не пояснил, так же как и то, на каком основании военный контингент США находится на территории Сирии.

По мнению представителя Пентагона, действия России в Сирии направлены не против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а против оппозиции правящего режима Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате покровительства США отрядам боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирное соглашение в южной зоне деэскалации в Сирии может быть сорвано.

В частности, группе из нескольких сот террористов, выдвинувшихся из района лагеря беженцев в подконтрольной США зоне Эт-Танф, удалось захватить направлявшиеся в зону деэскалации две автоколонны с медикаментами и продуктами питания для мирного населения.