В Афганистане ликвидировали несколько полевых командиров «Талибана»*

Кабул, , 19:15 — REGNUM В западной афганской провинции Герат ликвидированы несколько полевых командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 октября сообщает Tolo News.

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Спецоперация проходила 10 октября в районе Гузара. Силы безопасности ликвидировали по меньшей мере четырёх полевых командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе спецоперации сотрудники сил безопасности конфисковали огнестрельное оружие, заявил представитель афганской армии Абдул Каюм Нуристани, не предоставив дополнительной информации.

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Напомним, в ночь на 9 октября пограничная полиция Афганистана предотвратила наступление боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в юго-восточной провинции Пактика, уничтожив пять боевиков и ранив ещё восемь террористов.

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