Рахой потребовал от Пучдемона объяснений по независимости Каталонии

Мадрид, , 18:53 — REGNUM Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от властей Каталонии дать официальные разъяснения насчёт Декларации о независимости Каталонии, которую накануне подписало правящее большинство в каталонском законодательном собрании, и действие которой было сразу же приостановлено. Об этом Рахой заявил сегодня, 11 октября, выступая перед конгрессом депутатов испанского парламента.

Рахой заявил, что ему нужны чёткие разъяснения насчёт Декларации о независимости Каталонии и позиция каталонского Женералитата. Исходя из этих разъяснений Мадрид определит свои дальнейшие действия.

Испанский премьер-министр подчеркнул, что в том случае, если Каталония высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции Испании, которая позволит центральным властям приостановить работу органов самоуправления автономии. Примечательно, что эта статья за все 39 лет своего существования ни разу не применялась в Испании.

Рахой подчеркнул, что официальный ответ от Женералитата определит решение, центральные власти примут в ближайшие дни.

Кроме того, глава испанского правительства отметил, что у главы каталонского Женералитата Карлеса Пучдемона есть возможность ответить на разные призывы «для восстановления законности».

«Если Пучдемон уважает законность, будет положен конец периоду незаконности и нестабильности. Этого все ждут, чтобы положить конец ситуации, которую переживает Каталония», — сказал Рахой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Пучдемон представил каталонскому заксобранию официальные результаты референдума по вопросу независимости Каталонии от Испанского королевства.

Этот референдум прошел 1 октября. За выход из состава Испании высказались 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из 2 миллионов 286 тысяч 217 проголосовавших — то есть 90,18%. Против проголосовали 7,83% (177 547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебисцита. Явка составила почти 43% от примерно 5 миллионов 300 тысяч имеющих право голоса.

Согласно действующему местному законодательству, через два дня после официального завершения подсчёта голосов (подсчёт был завершен 6 октября) глава местной исполнительной власти (Женералитат) может объявить о независимости региона, если большинство участников референдума за это проголосовали.

Выступая накануне в заксобрании Пучдемон объявил о создании нового независимого государства Каталония с республиканской формой правления.

При этом он предложил заксобранию временно приостановить действие Декларации о независимости Каталонии, чтобы была возможность вступить в переговоры с испанским правительством по вопросу реализации волеизъявления народа Каталонии.