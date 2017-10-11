МИД: Грузия готова досматривать грузы в Абхазии и Южной Осетии

Тбилиси, , 19:36 — REGNUM К выполнению обязательств по соглашению о мониторинге грузов от 9 ноября 2011 года Грузия готова давно, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире телекомпании «Имеди». Так министр прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина о том, что Грузия требует от России одностороннего выполнения условий этого соглашения.

«Наш ответ однозначен и прост. Грузия готова к выполнению этого соглашения давно, мы также давно готовы подписать контракт со швейцарской компанией-посредником, которая будет осуществлять мониторинг передвижения грузов через границу (через КПП на реке Псоу в Абхазии и у Рокского тоннеля в Южной Осетии — прим. ИА REGNUM ). Этот контракт должны подписать обе стороны. В одностороннем порядке выполнить такое соглашение невозможно», — пояснил Михаил Джанелидзе.

Он обратился к России и призвал ее сделать встречные шаги для осуществления заключенного в 2011 году соглашения.

Напомним, что соглашение «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации» было подписано в рамках переговоров о вступлении России в ВТО 9 ноября 2011 года. За прошедшие после оформления соглашения шесть неполных лет стороны в результате продолжительных переговоров смогли остановить свой выбор на швейцарской компании SGS, которая и будет осуществлять мониторинг. На основании соглашения от 2011 года грузинская и российская стороны должны оформить с компанией SGS идентичные контракты. Грузия еще несколько месяцев назад сообщила о завершении переговоров с SGS и готовности к оформлению контракта, но сам документ пока не подписала. После переговоров с Григорием Карасиным в Праге 7 июля 2017 года специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил грузинским СМИ, что готовность к подписанию контракта выразила и Россия.

ИА REGNUM попросило Зураба Абашидзе прокомментировать сегодняшнее заявление Григория Карасина, но спецпредставитель премьера на данном этапе от комментариев воздержался и пообещал сделать это через несколько дней, после основательного изучения вопроса. Зураб Абашидзе не исключил, что будет обсуждать вопрос заключения контракта со швейцарской компанией и выполнения соглашения о мониторинге грузов на очередной встрече с Григорием Карасиным, которая состоится в Праге в ноябре этого года.

В интервью РИА Новости 11 октября, отвечая на вопрос о возможных сроках реализации соглашения от 9 ноября 2011 года, Карасин переадресовал эти вопросы грузинской стороне и напомнил, что документ налагает определенные обязательства по таможенному администрированию торговых потоков на обе стороны.

«Позиция Тбилиси ничуть не изменилась. Там по-прежнему хотят, чтобы Россия выполняла соглашение односторонне, а о собственных обязательствах не желают слышать в принципе. Понятно, что так дело не пойдет», — заявил Карасин.

Читайте также: Грузия-Россия: Затянувшийся контракт