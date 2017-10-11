Конвой ИГИЛ* попал в засаду правительственных сил САР

Дамаск, , 19:34 — REGNUM Конвой боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал в засаду, устроенную правительственными силами САР на севере провинции Хама, 11 октября сообщает Fars News.

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Боевики оказались под ударом правительственных сил, когда попытались пересечь район Вади-аль-Азиб и добраться до территории, подконтрольной террористам группировки «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе антитеррористической операции уничтожены шесть транспортных средств и по меньшей мере 15 террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, ранее поступило сообщение, что 10 октября в северо-восточной части провинции Хама сирийские войска ликвидировали двух полевых командиров группировки «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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