Трамп решил увеличить ядерный арсенал США в десять раз

Вашингтон, , 18:15 — REGNUM На июльском заседании высших военных чиновников президент США Дональд Трамп заявил, что хочет резко расширить ядерный потенциал страны, увидев данные, свидетельствующие о сокращении запасов оружия в США за последние 50 лет, сообщает NBC News 11 октября.

Чиновники сообщили, что они были удивлены реакцией президента и поставили под сомнение его понимание проблемы. По данным NBC News, официальные лица заявили, что слышали, как после этого госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал президента «придурком».

Чиновники, присутствовавшие на собрании, сообщили NBC News, что Трамп ссылался на времена, когда в конце 1960-х годов США располагали 32 000 ядерных боеголовок, и сказал, что хотел бы иметь такое же количество сейчас. По данным Федерации американских ученых, в настоящее время в США насчитывается 4000 ядерных боеголовок.

Должностные лица добавили, что затем они объяснили президенту, почему такое расширение, которое нарушило бы существующие договоры и соглашения о вооружениях, было бы невозможно по закону и, что это вообще не в интересах страны.

События происходили на фоне растущей напряженности с Северной Кореей, после обсуждения ядерных возможностей Пхеньяна, а также на фоне того, что Трамп готовится аннулировать ядерную сделку с Ираном.

В настоящее время Пентагон проводит обзор состава и количества ядерного оружия, который, как ожидается, будет завершен к концу календарного года, — для того, чтобы модернизировать арсенал страны в рамках условий ядерных договоров.

По сообщению издания The Hill, Трамп в среду, 11 октября, решительно опроверг сообщение агентства NBC News о том, что он попросил резко расширить ядерный арсенал США, а также предложил ему заново получить лицензию на вещание в сети.

«Фейковые NBC News слепили рассказ о том, что я хотел «десятикратного» увеличение нашего ядерного арсенала США. Чистая выдумка… для унижения. NBC = CNN! «, — написал Трамп в твиттере.

В следующем твите президент написал: «Учитывая все фейковые новости исходящие из NBC, в какой момент уместно лишить их лицензии? Это плохо для страны!»

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