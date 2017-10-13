Доведет ли Трампа американский парламент «до ручки»?

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Прошедшая неделя выдалась для президента США нелегкой: сперва — визит в особенно пострадавшее от разрушительного урагана Пуэрто-Рико, которому Трамп пообещал помощь, включая избавление от $70 млрд внешнего долга. Там же Трамп «пошутил», что пуэрториканцы немножко «подпортили бюджет» США. Затем — посещение места еще одной катастрофы, уже в Лас-Вегасе, где открытая одиночным стрелком стрельба унесла жизни 59 человек. Здесь Трамп тоже отличился в плане риторики, назвав произошедшее «во многом чудом», пояснив потом, что назвал так работу полиции и медиков. А вот в отношении происшествия Трамп уклонился от жестких выводов — в отличие от своих оппонентов. Ситуацию анализирует автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

По мнению всех либеральных СМИ, произошедшее в Лас-Вегасе имеет причиной недостаточно жесткое законодательство в сфере контроля за распространением оружия. Кампания за его пересмотр в сторону ужесточения развернулась мгновенно. Правда, в США проблема свободы приобретения и ношения оружия в любом случае является вопросом первостепенного значения, и за раскрученной демократами кампанией стоит иная цель, помимо изменений в законодательство (которым в любом случае не дадут ходу республиканцы). Реальная подоплека событий — намерение отвлечь Конгресс от обсуждения готовящихся реформ Трампа, плюс шанс поторговаться за прекращение давления на оружейное лобби.

Медлительность и нерешительность законодателей вызывают недовольство президента, особенно сейчас, когда в Конгрессе продолжается закрытое обсуждение реформ в сфере здравоохранения и налогообложения. И если налоговая реформа еще ждет, то с нововведениями в здравоохранении Трамп уже начал терять терпение и пригрозил перейти на то, что назвал «властью ручки».

Что он имел в виду, читайте в статье: Америка Трампа: одна катастрофа сменяет другую

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