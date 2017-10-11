Заявления Порошенко о Крыме сравнили со спорами схоластов об ангелах

Москва, , 18:00 — REGNUM Заявив о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма после восстановления суверенитета Украины над этим регионом, президент Украины Петр Порошенко тем самым продемонстрировал уровень свой политической квалификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Неужели он всерьез полагает, что кто-то в России будет рассматривать это его предложение? Да и вообще вся дискуссия по Крыму на заседании ПАСЕ очень напоминает мне своей содержательностью споры средневековых схоластов относительно числа ангелов, способных уместиться на кончике иглы», — сказал сенатор.

Парламентарий полагает, что пора, наконец, перестать толочь воду в ступе — крымский вопрос решен окончательно и бесповоротно.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет обсуждать прозвучавшее ранее предположение чешского коллеги Милоша Земана о том, что Москва может выплатить Киеву компенсации за Крым.