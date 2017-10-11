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Суд Ирака выдал ордер на арест членов избирательной комиссии Курдистана

Политика

25 сентября в Иракском Курдистане прошёл референдум о независимости

Суд Ирака выдал ордер на арест членов избирательной комиссии Курдистана
jan Sefti
Курды

Багдад, 11 октября 2017, 17:56 — REGNUM  Иракский суд выдал ордер на арест руководителя и членов избирательной комиссии, ответственных за проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил пресс-секретарь Высшего судебного совета Абдул Саттар Байрактар, 11 октября сообщает Anadolu.

«Суд округа Русафа выдал ордер на арест руководителя и членов комиссии, которые контролировали проведение референдума в Курдистане», — заявил Байрактар.

Представитель Высшего судебного совета добавил, что ордер был выдан после того, как Совет национальной безопасности Ирака «подал иск, в котором утверждалось, что референдум противоречит решению Верховного федерального суда».

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошёл референдум о независимости. Власти Ирака назвали прошедшее голосование незаконным и потребовали от Эрбиля отменить результаты референдума.

Иракский парламент призвал Верховный федеральный суд принять законные меры против депутатов, принимавших участие в референдуме.

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Референдум о независимости в Иракском Курдистане