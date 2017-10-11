Порошенко в ПАСЕ обиделся на президента Чехии и на Крым

Страсбург, Франция, , 17:40 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал вопрос Крыма нерешенным и отверг предложение чешского президента Киеву выторговать у России за российский же полуостров российские газ или нефть.

Такое заявление Порошенко сделал 11 октября в ходе своего выступления на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Я решительно отбрасываю утверждения, что Крым — решенный вопрос. Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении», — заявил украинский президент.

Напомним, несколько дней назад чешский лидер Милош Земан заметил члену делегации Украины в ПАСЕ Алексею Гончаренко, что «Крым — это уже свершившийся факт», и предположил, что Киев и Москва давно могли бы договориться по этому вопросу, а Украина могла бы выпросить компенсаций «в финансовой форме или нефтью и газом».

По мнению Земана, отказ Киева от такого пути может спровоцировать начало «европейской войны» и еще сильнее расстроил украинских представителей, назвав ошибкой передачу полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году.

МИД Украины не замедлил выразить протест против заявлений Милоша Земана.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого 96% его участников высказались за вхождение обратно в Российскую Федерацию. В голосовании приняли участие более 80% крымских избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортировку автодорожной арки Керченского моста сняли на видео