Карелия увеличила расходы на программу расселения аварийного жилья

Петрозаводск, , 17:38 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал закон о внесении изменений в бюджет республики на 2017 год и на плановый период последующих двух лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В частности, по информации регионального Минфина, за счет дополнительных источников на 321 миллион рублей выросли расходы на программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

29 сентября депутаты регионального парламента одобрили эти поправки. А сегодня, 11 октября, профильный комитет Законодательного собрания Карелии рекомендовал депутатскому корпусу назначить публичные слушания по проекту регионального бюджета на 15 ноября 2017 года. Слушания проводятся Заксобранием до рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Отметим, Карелия по-прежнему числится среди отстающих регионов по реализации этой программы расселения ветхого жилья. Регион попал под особый контроль российского Минстроя. Так, к 1 сентября 2017 года из 119 тысяч квадратных метров «аварийки» в республике расселили менее 80%.

В феврале прошлого года президент из-за срыва сроков объявил выговор предыдущему губернатору Карелии Александру Худилайнену.

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Региональное правительство винит подрядчиков, с двумя уже расторгнуты госконтракты. По словам нынешнего главы республики Артура Парфенчикова, в течение 2018 года (федеральный центр продлил действие программы до 2019 года) Карелия должна успеть расселить все аварийные дома, официально признанные таковыми в республике до 1 января 2012 года.

Кроме того, после того как к власти пришла команда Парфенчикова, в Карелии выявили еще почти 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья, которые по неизвестной причине в программу не попали. Во время летней поездки в Петрозаводск президент России обещал в этом вопросе республике помочь.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, программа выполнена более чем на 80% в 24 субъектах России. В полном объеме расселение завершили 52 региона. В целом по России выполнение программы составило 95%.

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