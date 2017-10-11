Глава исполкома СНГ: Украина не платит членских взносов в Содружество

Сочи, Краснодарский край, , 17:09 — REGNUM Глава исполнительного комитета Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев заявил, что Украина, которая де-юре остается членом Содружества, давно не платит членские взносы в организацию и это не вызывает положительной реакции остальных членов объединения. Об этом Лебедев заявил сегодня, 11 октября, в ходе саммита глав государств членов СНГ, который проходит в Сочи.

«Взносы не платят. И это, конечно, тоже осложняет участие в наших органах и вызывает неположительную реакцию у остальных участников Содружества», — заявил Лебедев журналистам.

Напомним, в мае 2014 года, после государственного переворота на Украине, новые власти страны объявили о прекращении председательства в СНГ и начале процесса выхода из состава Содружества.

В октябре 2016 года в МИД Украины сообщали, что Киев продолжает «изучать вопрос» выхода из СНГ. Отмечалось, что украинская сторона ещё участвует в нескольких десятках соглашений в рамках содружества, например, касающихся взаимного признания дипломов, выплат пенсий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, было образовано после развала СССР. На данный момент в него входят 11 стран — все бывшие советские республики, кроме Грузии и прибалтийских стран, вступивших в Евросоюз.