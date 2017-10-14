Президент Турции едет в Варшаву. О чем может рассказать полякам Эрдоган

Варшава, , 14:53 — REGNUM Предстоящий визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Варшаву для встречи с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло вызвал в польских СМИ неоднозначную реакцию. Мнения расходятся, включают в себя алармистские (ЕС будет в ужасе от приезда в европейскую страну турецкого «диктатора») или предполагающие намерение Дуды показать ЕС свою независимость как политика. Чем для польского президента может быть этот визит, анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Большое внимание начали в последнее время оказывать Польше эксперты и консультанты из США. Так, накануне саммита глав Троеморья отставной американский генерал Джеймс Логан Джонс активно рекламировал этот пока еще виртуальный проект, требуя от ЕС дать денег на него ради «пользы Центральной и Восточной Европы, Европейского союза и трансатлантических отношений». Нередким гостем в польской столице стал и директор известного аналитического центра Stratfor Джордж Фридман, внушающий полякам определенные геополитические установки вроде «Роль Польши — это сопротивление Германии».

«Будучи между Россией и Германией, у вас есть несколько сценариев на выбор. Один из них — это альянс с одной из сторон. Проблема заключается в том, что Россия и Германия там, где они есть, и, скорее всего, не исчезнут. Второй — это альянс с надежным игроком вовне, Соединенными Штатами. Третий — построение собственной военной мощи… Польша сейчас ведет очень разумную внешнюю политику. Мне кажется, что в данный момент угрозы со стороны России нет, Германия опасна, но не с военной точки зрения, поэтому Польша использует это время на то, чего не сделала в 1930-е годы — на создание надежной армии», — сказал Фридман.

Он не уточнил, однако, всего того, чем может поделиться с поляками Эрдоган. Например, опытом общения с «надежным игроком вовне», который на Ближнем Востоке променял Турцию на курдов. Или о России — трудном переговорщике, но отвечающем за свои слова, не бьющем в спину. Или о крушении диалога с ЕС и последовавшим за тем ударом по экономике Турции. Или о Германии, отношения с которой напряжены настолько, что в Анкаре ей даже начали приписывать попытку государственного переворота в Турции. Да и о многом другом.

Обсудят ли президенты двух стран перспективы Евросоюза и процессы в Восточной и Центральной Европе — или ограничатся вопросами экономического партнерства? Читайте в статье: Сможет ли визит Эрдогана в Варшаву переписать будущее Польши и Турции?

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