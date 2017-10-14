Выйдет ли Украина из Минских соглашений?

Киев, , 13:07 — REGNUM Принятые Верховной радой Украины законы «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» чреваты ощутимыми последствиями не только для Украины, но и для Европы и США. Каковы перспективы ситуации, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

По итогам первого чтения законопроектов Россия была объявлена агрессором, а вот с упоминанием о минском формате урегулирования конфликта сложнее: однако, если оно не войдет в закон по результатам двух последующих чтений, это будет означать, в сущности, выход Украины из Минских договоренностей. Такой поворот событий может быть выгоден американцам, которым нужен новый рычаг давления на Россию в контексте проигрыша сирийской партии, а также не способным заставить Киев выполнять Минские обязательства европейцам. Европе станет значительно проще последовать настояниям своего делового сообщества и отказаться от антироссийских санкций, на чем давно настаивает деловое сообщество Европы.

Впрочем, не все так однозначно: определенная группа в США решила, что, если Порошенко не развяжет войну с Россией, он должен быть убран со сцены до следующих президентских выборов. Двойная игра Штатов в этом случае заключается в поддержке Порошенко, с одной стороны и, с другой, в высказывании ему своего недовольства по поводу неспособности втянуть РФ в войну на своей территории. Что означает, в свою очередь, потерю возможности шантажа России.

Устроит ли Россию исключение упоминания о Минских соглашениях из закона о «реинтеграции Донбасса» и почему, читайте в статье: Уничтожение Украины под сурдинку войны с Россией

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