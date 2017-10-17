Правительство покинет столицу в связи с накаленной политической обстановкой

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 4 октября утром Керенский возвратился из Ставки в Петроград. На заседании правительства Керенский сделал сообщение о происходивших в Ставке начиная с 27 сентября, вслед за формированием последнего состава коалиционного правительства, совещаниях по вопросам внутренней и международной политики с участием чинов Ставки, генерала Алексеева, военных агентов союзных правительств при Ставке, некоторых членов Временного правительства и др. и о принятых решениях. Главное внимание направлено на поднятие боеспособности армии и на восстановление нормальных отношений между солдатами и офицерами.

В этом направлении, кроме сокращения численного состава армии, технической подготовки войск, восстановления дисциплины и т. п., решено, считаясь с настроением армии, принять меры к облегчению положения окопных частей и к осведомлению их через комиссаров о тех заботах, которые в их интересах несет высший командный состав.

Вместе с тем было признано нужным так или иначе откликнуться в официальной форме на ведущиеся в армейских частях толки о мире или возможном окончании войны. Дипломатическая часть совещания имела целью подготовку к Парижской конференции союзных правительств, где, кроме военно-стратегических вопросов, будут намечаться основные условия, на которых возможно заключение мира всеми союзниками одновременно.

Министр иностранных дел Терещенко в докладе остановился на международном положении России и на вопросе об ускорении созыва Парижской конференции. Министр внутренних дел Никитин сделал доклад о росте земельных, продовольственных и др. волнений в стране. Все члены Временного правительства признали положение крайне тяжелым и высказались за принятие самых решительных мер.

Вечером на закрытом заседании Временного правительства обсуждался поставленный Керенским вопрос об эвакуации правительства из Петрограда, с его накаленной политической борьбой атмосферой, в Москву и о созыве там же Учредительного собрания. По сообщению газет, возражений со стороны членов правительства против эвакуации не было, но возникли бурные прения по вопросу о том, выносить ли постановление об эвакуации немедленно. Керенский и присоединившиеся к нему члены Временного правительства настаивали на немедленном решении вопроса и проведении его через предпарламент, которому должно быть определенно указано на неизбежность эвакуации и, в качестве официальных мотивов, выдвинуты стратегические — угроза германского наступления на Петроград, предстоящее включение Петрограда в зону военных действий и подчинение военным властям, одновременное пребывание с которыми в Петрограде для правительства неудобно.

Министр внутренних дел Никитин и другие поддерживавшие его министры находили, что непосредственной военной угрозы Петрограду пока нет, и из соображений политических не следует форсировать вопроса о переезде правительства в Москву: демократические организации могут отнестись к нему отрицательно, как к стремлению правительства выйти из-под их влияния, как к удару в спину революции. Сторонники немедленного разрешения вопроса возражали, что органам революционной демократии, если они найдут эвакуацию правительства «ударом в спину революции», можно будет указать, что, при дальнейшем пребывании правительства и правительственных учреждений в Петрограде революции грозит удар в грудь от Вильгельма; эвакуируясь в Москву, Временное правительство поступит по примеру французского, эвакуировавшегося из Парижа в Бордо, как только Париж был включен в район военных действий.

Большинством решено немедленно принять самые энергичные мероприятия по эвакуации в кратчайший срок и внести вопрос об эвакуации на первое заседание предпарламента, обеспечив ему прохождение без больших трений предварительными переговорами с наиболее влиятельными фракциями.

Предпарламенту будет предложено переехать в Москву одновременно с правительством. Правительство надеется, что большинство предпарламента согласится с его доводами и признает необходимость эвакуации.

Вопрос об эвакуации органов и учреждении демократии, в том числе ЦИК Советов, не рассматривался, так как Временное правительство придерживается того взгляда, что эти учреждения являются частными, а не государственными, почему вопрос об их эвакуации правительства не касается. В случае, если они пожелают эвакуироваться, то Временное правительство препятствовать этому не будет, но оно ни в коем случае не может взять на себя заботы о предоставлении им в Москве подходящих помещений и т. п.

Керенский посетил Смольный институт для беседы с президиумом ЦИК.

Комиссаром Ю.-З. фронта от Верховного главнокомандующего получено приказание привлекать к ответственности всех призывающих к неисполнению боевых приказов.

Министр внутренних дел Никитин запросил у Временного правительства введения военного положения в Терской области в связи с участившимися там случаями грабежа и анархии.

Правительством получена телеграмма правительственных служащих Кутаисской губернии и Сухумского округа о начале забастовки, в связи с игнорированием Временным правительством их регулярных жалоб на нищенское положение. Коновалов в ответном послании заявил, что начало забастовки будет расценено как «тяжкое преступление против Родины и республики в переживаемое критическое время».

Областным комитетом Финляндии в ответ на телеграмму военного министра с угрозами ареста комиссарам комитета в случае их вмешательства в действия правительственных агентов принято заявление, рассматривающее телеграмму как вызов со стороны контрреволюционного правительства. Заявление заканчивается:

«Вызывая нас на бой, правительство не может не знать, что оно бросает вызов всей революционной демократии. В полном сознании своего революционного права, своей силы — силы сплоченных и исполненных революционной сознательности и поддерживающих свою организацию масс, в полном сознании своей революционной ответственности, Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии спокойно принимает вызов Временного правительства».

Делегацией ЦИК СР и СД в государственном продовольственном комитете по вопросу о политике правительства в продовольственном деле вынесена резолюция, обвиняющая Временное правительство и министра продовольствия в нарушении законов (повышение хлебных цен на 100%, уничтожение яичной монополии, роспуск сессии государственного продовольственного комитета министром и др.). Резолюция констатирует

«стремление правительства парализовать общественную самодеятельность и вступить при решении срочных задач спасения страны от экономического краха на чисто бюрократический путь, отстраняя от этого решения организованные общественные силы».

Министерством внутренних дел получены телеграммы о крестьянском восстании в Курской, Пензенской и Рязанской губерниях.

В Киеве открылся под председательством генерального секретаря Винниченко съезд губернских и уездных комиссаров пяти украинских губерний (Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской). Доклады с мест говорят о крестьянском восстании (захвате земли) в Киевской, Черниговской и Волынской губерниях и о голоде в Черниговской губернии.

На заседании рабочей секции Петроградского Совета выступившие с внеочередными заявлениями делегаты Румынского фронта указывали на невыносимое положение солдат в окопах без хлеба, обмундирования и веры в необходимость продолжать войну и требовали заключения мира. Солдаты с появлением первого снега решили разойтись по домам.

ИК ВСКД принят наказ по земельному вопросу, говорящий о необходимости «добиваться издания Временным правительством закона о передаче всех земель сельскохозяйственного значения в ведение земельных комитетов».

Министр продовольствия издал приказ о запрете вывоза продовольственных грузов из Петрограда.

На заседании Петросовета заслушан доклад Череванина (меньшевика) об экономическом положении России. В нем был констатирован повсеместный топливный кризис. Докладчик предложил обратиться к рабочим Донецкого бассейна с воззванием, чтобы они в своих экономических требованиях считались с общим положением страны. Доклад был закончен словами:

«Экономическое положение России таково, что до весны воевать нельзя».

ИК ВСКД принят наказ по общеполитическому и земельному вопросам. Наказ по общеполитическому вопросу все внимание направляет на оборону страны, поддержку Временного правительства и подготовку к УС; Всероссийский съезд Советов 20 октября признается несвоевременным и опасным, почему членам крестьянских Советов предлагается отказываться от посылки делегатов на него; Всероссийский съезд крестьянских Советов откладывается на время между окончанием выборов в УС и началом занятий последнего; наказ «призывает солдат крепко стоять против врага», а крестьян — поддержать армию хлебом, одеждой и обувью.

Остров Эзель (в Рижском заливе) полностью занят германцами. С утра германские морские и воздушные силы повели наступление на о. Моон и находящуюся у него русскую эскадру — одновременно с юга (из Рижского залива) и с севера (из пролива между о.о. Эзелем и Даго). Ввиду огромного превосходства германских сил, русская эскадра после упорного боя, во время которого погиб корабль «Слава», была вынуждена отойти в Моонзунд, очистив Рижский залив.

Объединенным комитетом демократических организаций по обороне, созданным по инициативе ВЦИК и ИК ВСКД, опубликовано воззвание ко всем Советам, городским и земским самоуправлениям, общественным организациям, профсоюзам, кооперативам, комитетам и пр. с призывом помочь в проведении организуемой комитетом с 12 по 18 ноября в городах и с 19 по 25 ноября в деревнях недели «займа Свободы». Воззвание констатирует почти полное равнодушие тыла к делу войны и призывает отдать все, в первую очередь — средства, для защиты родины.

Фракция большевиков завоевала большинство съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Московской области, бывшее до того в руках блока эсеров и меньшевиков. На вечернем пленарном заседании большинством 116 голосов против 97 при 13 воздержавшихся принята предложенная фракцией большевиков первая часть резолюции о выборах в УС. Она, кроме требования созыва УС в назначенный срок, содержит целый ряд программных большевистских требований. Голосование второй части резолюции перенесено на 5 октября.

В Новониколаевске соединенное совещание всех общественно революционных организаций, ввиду злостной агитации против революции и создавшихся в городе волнений, постановило возобновить деятельность комитета охраны революции. Комитет объявил о переходе к нему всей полноты власти в городе и уезде.

Советом солдатских депутатов 12-й армия принята резолюция, признающая созыв съезда Советов на 20 октября несвоевременным и приглашающая отдать все силы выборам в УС.

Центральная комиссия при Петроградском Комитете РСДРП (б) по выборам в УС публикует призыв к рабочим и солдатским организациям проверять избирательные списки с целью обеспечить каждому рабочему и солдату избирательное право.

В Москве открылся чрезвычайный кооперативный съезд, созванный для решения вопроса о самостоятельном выступлении кооперации на выборах в УС. Большая часть оглашенных при открытии съезда телеграмм от местных кооперативных союзов высказывается против самостоятельного выступления кооперации. В первый день выяснилось два течения: центр (доклады Анисимова и Чаянова) — за самостоятельное выступление кооперации на выборах в качестве политических резервов, вынужденных наблюдающимся среди партий эсеров и меньшевиков разложением поддерживать согласительные списки умеренных социалистических партий, стоящих на точке зрения «твердой власти» и «активной обороны страны», против крайних левых течений.

Правое крыло кооперации (выступления Зельгейма, Тотомианца) — против самостоятельного выступления на выборах, против того, чтобы «спутывать хозяйственные задачи кооперации сумятицей политических страстей». Точка зрения левого крыла определилась на состоявшемся перед открытием съезда под председательством Хинчука совещании представителей рабочей кооперации, подтвердившем свое прежнее постановление против самостоятельного выступления кооперации, так как политическая борьба — дело политических партий.

Во Владивостоке, ввиду начавшихся на почве отсутствия на рынке товаров и предметов широкого потребления и сокрытия их спекулянтами волнений и забастовок рабочих, объединенное заседание Исполкомов Советов и президиумов прод. управ постановило произвести учет и реквизицию предметов первой необходимости на складах и у спекулянтов.

Петроградская гордума приняла резолюцию протеста против нападок на самоуправление, допущенных помощником главнокомандующего войсками округа Рутенбергом на совещании в штабе округа 2 октября, и вмешательства в дела самоуправления, выразившегося в рассылке телефонограммы, в которой Рутенберг приказывает организовать артель бойцов, наладить работу на городских скотобойнях и донести ему о принятых мерах. Городская тдума ребует немедленного удаления Рутенберга.

Рабочими ряда горных районов Донецкого бассейна, в связи с пребыванием в Таганрогском горном округе казачьего полка, присланного в конце сентября казачьим войсковым правительством «водворить порядок, который бессильна водворить гражданская власть», принята резолюция, угрожающая забастовкой, если казаки не будут выведены до 10 октября.

Вследствие отказа совета Петроградского общества фабрикантов и заводчиков утвердить коллективный договор типолитографской секции общества с союзом рабочих печатного дела типографская секция вышла из общества фабрикантов и заводчиков и подписала коллективный договор с союзом.

Достигнуто соглашение между Петроградским союзом рабочих писчебумажного производства и писчебумажной секцией общества фабрикантов и заводчиков. Предприниматели пошли на уступки. Забастовка, начавшаяся 21 сентября на писчебумажных фабриках Петрограда, распространилась на все фабрики не только России, но отчасти и Финляндии. Забастовавшие рабочие выставляли вооруженные караулы, не допускавшие вывоза с фабрик готовой бумаги.

В Москве возобновились работы на некоторых красильных предприятиях, удовлетворивших требования рабочих. В Нижнем Новгороде окончилась продолжавшаяся шесть недель стачка щетинников.

В министерстве торговли и промышленности с участием представителей рабочих и промышленников обсуждался вопрос о ликвидации продолжающейся с августа месяца забастовки 110 000 рабочих кожевенной промышленности Московской области. Соглашения не достигнуто.

В Петрограде открылась всероссийская конференция заводских комитетов и заводоуправлений артиллерийского ведомства. Цель конференции — урегулировать взаимоотношения между рабочими и администрацией (расширение прав фабрично-заводских комитетов, контроль), наметить переход на мирное производство и создать объединяющий заводские комитеты центр.

В Москве начала выходить газета «Деревенская правда» — орган Московской военной организации РСДРП (б), фракции большевиков Московского Совета и Областного бюро Совета.