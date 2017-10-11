Анатолий Кошкин, , 17:16 — REGNUM

Как сообщает из Сеула автор японского новостного портала Japan Today Кристин Ким, северокорейским хакерам удалось похитить большое число секретных военных документов, включая оперативные планы Южной Кореи и США на период военных действий с КНДР. Среди документов и планы ликвидации северокорейского руководства.

В сегодняшней радиопередаче южнокорейский парламентарий от Демократической партии Ри Чол Хи, ссылаясь на безымянный источник из оборонного ведомства Южной Кореи, сообщил, что в сентябре прошлого года документы общим объемом в 235 гигабайт были похищены из объединенного информационного центра по вопросам оборонной политики.

Расследование случившегося было начато в министерстве обороны в мае с. г., но информация о том, какого характера документы были похищены, не раскрывалась. В свою очередь, власти КНДР через СМИ отвергли свою причастность к кибератакам, обвинив Сеул в «фабрикации» ложных обвинений.

Депутат парламента Ри Чол Хи, являясь членом комитета национальной обороны южнокорейского парламента, заявил, что содержание около 80 процентов похищенных данных еще не определено, но случившееся не должно серьезно скомпроментировать южнокорейских военных, ибо документы, о которых идет речь, не являлись совершенно секретными. Часть документов касались методов определения передвижения членов северокорейского руководства, способов определения их тайного расположения и нанесения по ним авиаударов с целью уничтожения с воздуха. Информатор парламентария признал, что эти планы не были должным образом засекречены и не являлись особо важными.

Представитель южнокорейского министерства обороны заявил, что не может подтвердить сказанное парламентарием в силу «чувствительности вопроса». В Вашингтоне представители Пентагона сообщили, что в их ведомстве осведомлены о поступивших через СМИ сведениях, но не будут комментировать возможный нанесенный ущерб. Споуксмен Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил:

«Хотя я не буду давать комментарии по вопросам разведки или специфических инцидентов кибернетического вторжения, могу вас заверить, что мы уверены в безопасности наших оперативных планов и нашей способности справляться с угрозами из Северной Кореи».

Между тем высказывается предположение, что Северная Корея может совершать подобные хакерские атаки на электросети, а также проникать в государственные и финансовые учреждения Южной Кореи. Считается, что такие попытки, видимо, нацелены на то, чтобы «сдерживать потенциальную войну и сеять беспорядки во время вооруженного конфликта».