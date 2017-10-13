Запрос на избирательную активность не только мал, но и безответен?

Барнаул, , 03:59 — REGNUM Новоизбранным депутатам в Алтайском крае предстоит избрать или утвердить мэров городов и сельских округов. Этого права барнаульцы лишены уже семь лет, более того, надеяться на его возвращение не приходится. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

«Изменение закона по избранию глав администраций нецелесообразно. Моя точка зрения такова — главой должен быть эффективный управленец, знающий городское хозяйство, а не ангажированный политик», — заявил председатель комитета по местному самоуправлению в Алтайском краевом Законодательном собрании Борис Трофимов.

Тем больше ослабевает интерес граждан к участию к выборам, не случайно по итогам одной из самых больших в России избирательных кампаний явка составила только 25%. А демонстрация иными политиками своей беспринципности лишь усиливает эффект. Использование административного ресурса не улучшает дела:

«Да, говорили, что единороссами в Барнауле был задействован административный ресурс. Но это обычная нормальная практика — использовать все ресурсы, которыми ты располагаешь», — полагает алтайский политтехнолог Константин Лукин.

Еще более на усугубление ситуации работает риск быть неуслышанными и для тех немногих, кто все-таки голосует: 12 сентября 2017 года избирательная комиссия Барнаула решила отменить результаты выборов в городскую думу по трём участкам, в результате чего голоса трех тысяч горожан оказались неучтенными по причине плохого выполнения своих обязанностей кем-то из сотрудников избиркома.

О новых раскладах политических сил на Алтае читайте в статье: Алтай: пустышка для избирателя — избиратель голосует ногами

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