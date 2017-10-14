Референдумы о независимости: хочешь мира — готовься к взаимопониманию

Тирасполь, , 11:42 — REGNUM Каталония с ее референдумом вновь подняла вопрос о процессах сепаратизма и объединения в современном мире. Свою точку зрения на данный вопрос высказывает политолог, обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Приводя примеры удачного разделения и объединения государств в конце ХХ — начале XXI веков, можно обратить внимание на то, что чем дальше, тем больше в политической среде распространяется тяга к двойным стандартам и следованию тактической выгоде в ущерб стратегической перспективе. Сам же по себе такой подход является дополнительной причиной разрастающегося сепаратизма. Действительно, кто захочет слушать команды руководства, превратившегося в циничных лжецов? Такая самоподдерживающаяся реакция — только одна сторона медали. Противостоять развалу может и должна тенденция к усилению взаимоуважения и взаимопонимания.

Если в качестве негатива любят приводить пример Югославии, то иллюстрацию положительного отношения может дать пример Чехии и Словакии, а также Молдавии и Приднестровья. Несмотря на многие трения, этим странам удалось, следуя своему пониманию развития, поддержать и укрепить добрососедские и уважительные отношения с теми политическими образованиями, с которыми они когда-то составляли одно целое. Как всегда, в споре оптимиста и пессимиста лучше быть реалистом. Реальность же такова: хочешь мира — готовься к взаимопониманию.

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