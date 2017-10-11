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Лимонов о Каталонии: Россия заинтересована в разделе европейских государств

Политика

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Лимонов о Каталонии: Россия заинтересована в разделе европейских государств
Каталония

Эдуард Лимонов, 11 октября 2017, 09:42 — REGNUM  

Мы ждали, что ровно в 19.00 (по-московскому) Пюичдемонт выйдет на трибуну Парламента и закричит «Независимость!»

Вдохновенно, как в дни Великой Французской Революции. И побегут, стреляя навстречу друг другу, дымы из стволов, две толпы: каталонские полицейские les mosses и гражданская гвардия Испании. И рванутся в едином порыве национальных страстей гражданские сторонники независимости и юнионисты, красивые девушки в джинсах и юноши в шортах, будут падать раненые, дым, крики, рёв торжествующих каталонских глоток.

Ничего такого. И в 19.40 ничто не началось.

Показывали на две третьих пустые ложи в парламенте, затянутые вишнёвым бархатом, как в театре, по старомодному. Немирович-Данченко какой-то, антураж для «Трёх сестёр,» а не для каталонской независимости, не для национальной революции.

Парламентарии совещались за кулисами, в зал не выходили, потом потихоньку потекли ручьём в зал: обыкновенные тётки, бородатые дядьки, озабоченные, выглядящие обыденно и не храбро, ну совсем не храбро… Ручей был не быстрый и не густой. Опять таки как зрители в театре.

Около 20 часов стали циркулировать первые утечки.

Внутри коалиции за независимость, оказывается раскол. Пюичдемонт приготовил мягкую по мнению социалистической партии, речь. И соцпартия Каталонии возражает против., поскольку текст недостаточно радикален.

В это время народ стекается к парламенту, но сотнями и тысячами, а не сотнями тысяч.

Стекаются как сторонники независимости, так, нам сказали, и противники.

А он всё не выходил.

Пришли ещё сведения либо слухи. Якобы он проводит переговоры с Жан-Клодом Юнкером и якобы с председателем правительства Испании.

Одновременно поступили опровергающие утечки. Якобы испанские власти отказываются говорить с Барселоной, если им звонят по телефону. Сами гордые испанцы не звонят.

За несколько минут до того как он вышел на трибуну, каталонская полиция закрыла автомобилями доступ к Парламенту. Прикрыла к нему доступ. Не то для того чтобы туда никто не вошёл, не то чтобы никто не вышел.

А из аэропорта прибыли дополнительные подкрепления к Гражданской Гвардии, к испанской полиции. А евро вдруг стал тихо пока ещё, но расти.

Потом всё же он вышел где-то уже далеко за 20 часов по-московскому.

Очки, интеллигентские лохмы вокруг очков, похож на молодого Ив-Сент-Лорана, кутюрье покойного.

Читает по листкам, быстро меняя листки.

Моложавый, нет совсем молодой. Опять-таки очки, лохмы вокруг очков, крупные завитки средиземноморских волос.

«Как продемонстрировал референдум, миллионы жителей Каталонии считают что она может быть независимым государством…»

Однако дальше вдруг: «Необходимо снизить напряжение в Каталонии…»

Не этого ждали. И каталонцы и мы во всём мире.

Показывают толпу на площади.

Пальмы…Толпа к нам, смотрящим, расположилась спинами. Полосатые, жёлто-красные как матрацы флаги Каталонии накинутые на спины десятка или двух собравшихся. Сотни спин без флагов. Не так многолюдно, как следует. И совсем не яростно, как 1-го октября. Затянули с независимостью.

Видимо за неделю страсти поутихли.

Надо было сразу наутро после избиений, которым подвергли каталонцев испанские полицейские, объявлять независимость. И призвать народ придти к парламенту, всех кто за независимость.

Нет, даже не наутро, той же ночью, нет вечером, сразу же после референдума…

Тут бы, дрожа от гнева, кричали бы сотни тысяч… А то тянули и достукались до впечатляющей контр-демонстрации против независимости, увальни каталонские…

Пюичдемонт предлагает Женералитету приостановить объявление независимости Каталонии!

В эти самые минуты «евро» растёт уже бурно, цинично, и ничего тут удивительного, никаких сюрпризов. Деньги не любят национальных революций и не любят революций вообще.

В эти самые минуты Пюичдемонт перестаёт быть вождём движения за независимость Каталонии. Он ещё на трибуне, ещё договаривает успокаивающие фразы, но его уже нет в Истории. Прощай, Карлес! (Через «е»)

Вот, и никакая 155-я статья Конституции Испании не понадобилась, позволяющая «принять меры, необходимые для принуждения соблюдения обязанностей…»:

«В случае, если население автономии не соблюдает своих обязанностей к выполнению которых Конституция или другие законы его обязывают, или если оно (население, ЭЛ) ведёт себя так, что наносит серьёзный ущерб общим интересам Испании…»

Все эти запугивания 155-ой статьи оказались не необходимы. Каталонцы сами без статьи с собой расправились.

Говорил Пюичдемонт около сорока минут. Последними словами его мягкой речи было резюме её:

«Сегодня Женералитет сделает жест щедрости и ответственности. Призываем к тому, чтобы конфликт между Каталонией и Испанией был решён путём переговоров.»

В итоге 72 депутата парламентского большинства, сам Пюичдемнт, его заместитель Жункерас, председатель парламента Форкадем подписали декларацию что учреждают Каталонскую Республику, как независимое, правовое, демократическое государство.

НО, ОДНАКО, довеском к Декларации приняли позорный ЗАКОН О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ, во время которого у них эту отложенную республику уничтожат.

Совершив политическое самоубийство Пюичдемонт видимо не ожидал, что Мадрид не захочет переговоров.

А Мадрид не хочет их.

Согласно данным газеты El Pais, премьер Испании Мариано Рахой не хочет переговоров, он вероятно хочет, чтобы каталонцы распростёрлись ниц перед испанским троном и по очереди перецеловали туфлю короля Фелипе.

Испанское правительство называет результаты референдума 1 октября «незаконными и мошенническими».

Сегодня правительство Испании соберётся на экстренное совещание по независимости Каталонии. Ходят слухи, что в Каталонии будет введено чрезвычайное поожение и прямое управление регионом.

А затем Рахой возможно применит и статью 155-ю.

Что касается национальных интересов России, то разумеется мы заинтересованы в разделении ведущих традиционных европейских государств на мелкие государства. Нам с ними будет легче работать.

А мне лично хотелось, чтобы такое важное историческое событие как отделение Каталонии от Испании произошло бы во время моего земного существования. Не получилось. Подвёл Пюичдемонт.

regnum author Эдуард Лимонов
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Референдум о независимости Каталонии