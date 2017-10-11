МИД Британии призвал США не разрывать сделку с Ираном

Лондон, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал США не разрывать ядерную сделку с Ираном, сообщает 11 октября Press Association.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, соглашение с Ираном обеспечивает безопасность в мире.

Данное заявление Джонсон сделал во время телефонного разговора со своим коллегой из Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, в преддверии заявления президента США Дональда Трампа о продлении или разрыве соглашения с Тегераном.

Трамп неоднократно подвергал острой критике данную сделку во время своей предвыборной кампании, придерживаться данной линии он продолжил и на посту президента страны.

Напомним, в 2015 году США, Германия, Россия, Франция, Великобритания и Китай с одной стороны и Иран с другой, заключили соглашение, в соответствии с которым, Тегеран обязуется прекратить разработку ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.

Президент Соединенных Штатов должен каждые 90 дней пересматривать действие данного договора с целью его пролонгации или отмены.

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