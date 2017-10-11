Власти США могут ввести санкции против РФ из-за «Хезболлы»

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Власти США должны ввести новые санкции против России из-за того, что Москва якобы поддерживает ливанское движение «Хезболла» в Сирии. С такой инициативой, как передает RT, выступил американский сенатор-демократ Брендан Бойл, представивший соответствующие поправки к законопроекту.

«Обеспечивая организацию «Хезболла» современным вооружением и поддержкой с воздуха, Россия повышает ее авторитет и мощь, с помощью которой эти безжалостные тираны наносят вред нашим союзникам», — считает Бойл.

По его словам, властям США необходимо предельно четко дать понять России, что Вашингтон не потерпит сотрудничества Москвы с этим «вооруженным формированием».

Какие именно ограничения предлагает ввести Бойл в документе не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей враждебности к Ирану, который он считает «террористическим государством». Ориентированная на Иран «Хезболла» действует в Ливане. США, Израиль и ряд других стран считают ее террористической.

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