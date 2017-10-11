Премьер-министр Чехии о заявлении Земана по Крыму: «Не имел мандата»

Прага, , 08:59 — REGNUM Заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму, сделанное им на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), противоречит внешней политике страны. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на своей странице в соцсети Twitter.

«Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, — написал Соботка. — Президент не имел мандата от чешского правительства».

Премьер-министр Чехии добавил, что санкции против Российской Федерации были введены в связи с невыполнением Минских соглашений. По его словам, ЕС не откажется от санкционных мер, так как эти «соглашения не могут быть нарушены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявил о бессмысленности и опасности развития темы по отторжению Крыма от РФ, поскольку воссоединение территории с РФ — «дело завершенное».

Глава государства также добавил, что если между Москвой и Киевом сложится диалог по Крыму, то РФ могла бы выплатить Украине компенсации.

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