Пентагон прокомментировал кражу военных документов хакерами КНДР

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Пентагон осведомлен о хакерской атаке КНДР, в результате которой в 2016 году были похищены секретные военные документы Южной Кореи, передает «Рёнхап».

"Я могу заверить вас, что мы уверены в безопасности наших планов операций и нашей способности справляться с любой угрозой со стороны Северной Кореи», — говорит представитель пресс-службы ведомства Роберт Мэннинг.

Напомним, ранее депутат демократической партии Южной Кореи Ри Чеол Хи сообщил, что северокорейские хакеры украли секретные военные документы.

В их числе операционный план действия Южной Кореи и США на случай военного времени и засекреченные данные о расположении ключевых военных и стратегических объектов.

Как заявил Ри Чеол Хи, хакеры взломали Центр оборонных интегрированных данных, чтобы заполучить секретные файлы операционных планов 5015 и 3100.

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