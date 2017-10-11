Хинштейн: «Если бы Китай не пожертвовал тысячей, получил бы миллионы жертв»

Москва, , 08:53 — REGNUM Несмотря на ценность каждой человеческой жизни, любой крупный политик, если осознает безальтернативность выбора между тем, чтобы пожертвовать меньшим во имя спасения большего, примет это решение, несмотря на все издержки и увещевания со стороны третьих сил, заявил 10 октября советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Разговор студии зашел о различиях между Россией и коллективным Западом.

«Если говорить о ценностях людских, человечески, то, мне кажется, принципиальных отличий нет… А вот политических элит, их отношения, он стоит совершенно по-другому. Россия, хотим ли мы этого, или нет, многократно в своей многовековой истории пыталась инкорпорироваться, строиться в так называемое «цивилизованное сообщество». И всякий раз мы вставали на одни и те же грабли», — заявил эксерт.

По его словам, история взаимоотношений России с Западом знает множество примеров, когда бывшие вчера союзники поворачивались спиной к России, как только это становилось им выгодно.

«Первое, что сделала Антанта, после того, как у нас произошла в 1917 году революция, они вообще подписали между собой сепаратный договор, по которому каждая из частей России… должна была кому-то отойти», — продолжил Хинштейн, добавив, что «всякий раз наше миролюбие… воспринимается за слабость».

Говоря о современном мире, эксперт отметил, что Россия сейчас подвергается разного рода санкциям со стороны Запада, которые направлены на то, чтобы Россия уступила свои национальные интересы и отказалась от выстраивания суверенной политики в обмен на потепление отношений.

Однако, история, по словам Хинштейна, знает пример Китая, который в 1989 годе жестко подавил восстание на площади Тяньаньмэнь, за что был подвергнут жесткому остракизму со стороны всего «мирового сообщества». Однако, теперь, Китай является первой экономикой мира, диктующей правила игры в мире, в том числе и той самой Европе.

«Человеческая жизнь, о которой вы говорите, да, она крайне важна, но всякий раз любой руководитель государства оказывается перед выбором, когда нужно приносить жертву… Жалко тысячу студентов погибших на площади Тяньаньмэнь? Да, жалко! А если бы Дэн Сяопин не принял бы тогда вынужденное решение после почти двух месяцев безуспешных их призвать к «миру» и «здравому смыслу», что бы получил Китай? Он получил бы ровно то, что получил Советский Союз, только хуже, со своей спецификой…», — закончил мысль эксперт, добавив, что не принеси бы тогда Китай эту жертву, миллионы китайцев стали бы жертвами «демократических» реформ, преступности, разборок и гражданских войн, что на собственном опыте пережила Россия в 90-е годы.

Напомним, что в 1989 году в самом сердце Пекина прошла серия протестных акций, на которых протестующие требовали демократизации и смены власти, которые очень сильно напоминали митинги перестроечной эпохи в СССР. Власти Китая приняли решение жестко подавить выступления спустя месяцы безуспешных переговоров. Демонстрация жесткой политической воли позволило Китаю к сегодняшнему дню стать крупнейшей экономикой мира и претендентом на роль сверхдержавы.