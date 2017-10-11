Багдад может создать конфедерацию с Иракским Курдистаном

Эрбиль, Ирак, , 08:54 — REGNUM Правительство Ирака не отвергает возможность создание конфедерации с Иракским Курдистаном, сообщает 11 октября Kurdistan.ru.

Данная мера может стать ответом на политический кризис в отношениях между Багдадом и Эрбилем, вызванный референдумом о независимости, проведенным в курдской автономии.

«Предложение о создании конфедерации было передано третьей стороной, представляющей интересы соседних с Иракским Курдистаном государств», — заявил член Совета политического руководства курдской автономии Абдалла Варати.

Также курдский политик подчеркнул, что данная инициатива была поддержана некоторыми фракциями иракского парламента, но официально пока не была представлена для обсуждения.

Варати также отметил, что подобная мера призвана решить конфликт между Иракским Курдистаном и Багдадом, однако Эрбиль рассмотрит этот вариант лишь в случае признания правительством Ирака итогов курдского референдума.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. Порядка 93% населения одобрили подобную инициативу Эрбиля. Официальный Багдад не признает итоги плебисцита и намеревается предпринять ответные меры.

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