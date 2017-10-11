Трамп и Мэй ищут способы наказать Иран за «пагубные» действия

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили возможные способы того, как помешать Ирану разработать ядерное оружие. О телефонной беседе лидеров сообщает пресс-служба администрации главы США.

Отмечается, что целью беседы было обсуждение вариантов «закрытия для Ирана всех путей к ядерному оружию». При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Лондон должны сообща работать над тем, чтобы Тегеран понес ответственность за «пагубную и дестабилизирующую деятельность».

В первую очередь речь идет о поддержке терроризма и разработке ракетного оружия, говорится в сообщении. Других подробностей беседы не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Дональд Трамп заявил о том, что Тегеран не следует духу соглашения о мирном характере ядерной программы, а продолжает «оказывать поддержку терроризму, распространять насилие кровопролитие и хаос» на Ближнем Востоке. США должны заставить Иран прекратить агрессию и положить конец его «ядерным амбициям».

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и шесть международных посредников — РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, ФРГ — договорились об урегулировании споров по ядерной программе Тегерана. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого освобождает Иран от ранее введенных санкций.

В соответствии с договором, Иран отказывается от военной составляющей своей ядерной программы, однако вправе развивать мирный атом под контролем МАГАТЭ.

Читайте развитие сюжета: МИД Британии призвал США не разрывать сделку с Ираном