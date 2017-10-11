В Испании пройдет экстренное заседание Совета министров

Мадрид, , 08:39 — REGNUM Совет министров Испании в среду, 11 октября, соберется на экстренное заседание. Мероприятие пройдет после подписания руководителями Каталонии документа о провозглашении независимости от Испании. Об этом, как передает ТАСС, заявила вице-премьер, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария.

«Хочу сообщить вам, что председатель правительства (Мариано Рахой) только что созвал внеочередное заседание Совета министров завтра (11 октября) в 09:00 по местному времени (10:00 мск)», — отметила Саенс де Сантамария.

Напомним, 10 октября текущего года глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал Декларацию независимости региона от Испании. Действие документа изначально приостановлено для проведения переговоров с официальным Мадридом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 1 октября референдума в Каталонии более 90% проголосовавших высказались за отделение региона от Испании. Участие в референдуме приняли около 2,3 млн человек.

Правительство Испании, которое препятствовало проведению голосования, называет волеизъявление граждан Каталонии и действия правительства региона по осуществлению их воли незаконными.

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