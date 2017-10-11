Непостоянство Эрдогана — «фирменная черта российско-турецких отношений»

Симферополь, , 08:32 — REGNUM Политически воссоединение Крыма с Россией продолжает оставаться для многих западных и мировых политиков возможностью, как они сами её воспринимают, для давления на Россию, как «козырь» в различного рода переговорах, а при возможности и инструмент политического или экономического шантажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Павел Родькин, комментируя последние высказывания главы Турции Реджепа Эрдогана по поводу Крыма во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

«Именно в этой логике шантажа действует Эрдоган. Однако на Россию подобные недружественные жесты уже не действуют, она к ним привыкла. Поэтому ни заявления политиков, ни разнообразные антироссийские коалиции, вроде той же «группы друзей деоккупации Крыма», всерьёз никого в Москве не задевают. Да, неприятно, но не более», — отметил эксперт.

По его словам, Россия не пойдёт на уступки ради того, чтобы заручиться благосклонным мнением того или иного политика, тем более что сам Эрдоган демонстрирует политическое непостоянство.

«При Эрдогане такое непостоянство вообще стало фирменной чертой российско-турецких отношений практически по всем направлениям, к чему все тоже привыкли. В любом случае важны не политические заявления, ценность которых в современном мире и так крайне низка, а реальные действия, связанные с экономическим сотрудничеством или конкуренцией. А в этих вопросах большинство мировых игроков склонны проявлять чудеса «двуличия», когда заявления расходятся с реальными действиями. В любом случае Эрдоган, как и Порошенко или Трамп, — это политическая реальность, с которой России придётся выстраивать прагматичные и, насколько это возможно, взаимовыгодные отношения», — подчеркнул Павел Родькин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября, глава Турецкой Республики Реджеп Эрдоган на встрече с президентом Украины Петром Порошенко объявил воссоединение Крыма с Россией «незаконной аннексией» и заявил, что Анкара никогда не признает её. Турецкий лидер также отметил, что выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и надеется на скорое завершение конфликта в Донбассе.

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