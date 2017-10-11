Американские моряки опасаются, что не смогут сбить ракету КНДР

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Проведенный недавно анонимный опрос среди моряков крейсера «Шайло» седьмого флота ВМС США, показал, что многие из военнослужащих опасаются, что не смогут сбить ракету КНДР, передает 10 октября издание Navy Times.

В опросе моряки пожаловались на беспомощность командования, жестокое обращение командиров, плохие условия службы и низкую боеспособность корабля. Некоторые из опрошенных сообщили, что готовы совершить самоубийство, лишь бы избежать проблем во время службы.

«Что-нибудь ужасное обязательно случится, это просто вопрос времени», — сообщил один из моряков.

Другой подчеркнул, что если придется сбивать запущенные с территории КНДР ракеты, то все увидят бесполезность крейсера.

«Я молюсь, чтобы нам не пришлось сбивать ракету Северной Кореи, иначе все увидят нашу неэффективность», — сказал моряк, назвав корабль «плавучей тюрьмой».

В опросе моряки также жаловались на перегруженность работой, низкий уровень подготовки экипажа и длительное ожидание при проведении ремонтных работ. При этом многие указали, что боятся говорить о проблемах из-за возможного наказания со стороны командиров.

«Это гонка. Мы соревнуемся с нашим кораблем, кто раньше сломается», — рассказал один из моряков.

Отметим, корабли седьмого флота ВМС США несут дежурство в водах Тихого океана и нацелены на сдерживание КНДР, Китая и России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном недалеко от Сингапура. В результате аварии десять моряков погибли, пять получили ранения. В июне эсминец «Фитцджеральд» столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Семь американских моряков погибли.

После этих событий командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Фил Сойер уволил командира 70-й тактической группы контр-адмирала Чарльза Уильямса и руководителя 15-й эскадры эсминцев Джеффри Беннетта из-за «утраты доверия к их способности командовать».

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