Пентагон прокомментировал «кражу» секретных документов хакерами из КНДР

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Пентагону известно о сообщениях СМИ, что хакерам КНДР якобы удалось похитить секретные военные документы Южной Кореи в 2016 году. Об этом, как передает «Ренхап», сообщил представитель военного ведомства Роб Мэннинг.

«Я могу заверить вас, — говорит представитель Пентагона. — Мы уверены в безопасности наших планов операций и нашей способности справляться с любой угрозой со стороны КНДР».

Напомним, 10 октября депутат демократической партии Южной Кореи Ри Чеол Хи заявил, что большое количество секретных военных документов, в том числе операционный план действия Южной Кореи и США на случай военного времени, попали в руки северокорейских хакеров.

По его словам, в сентябре 2016 г. хакеры взломали Центр оборонных интегрированных данных, чтобы украсть секретные файлы операционных планов 5015 и 3100.

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