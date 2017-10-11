На Украине создадут секретную ставку верховного главнокомандующего

Киев, , 08:21 — REGNUM На Украине указом президента принято решение относительно ставки верховного главнокомандующего, сообщает 10 октября пресс-служба Петра Порошенко.

Согласно сообщению, президент Украины ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 13 сентября 2017 года «О Ставке Верховного Главнокомандования» об утверждении совершенно секретного положения.

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Отмечается, что СНБО примет все необходимые меры для обеспечения должного функционирования ставки, если она будет создана. Ответственным за исполнение президентского указа является секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Напомним, ранее на Украине приняли в первом чтении законопроект о «реинтеграции» Донбасса, в котором Россия признается «страной-агрессором», а войска Нацгвардии переходят под непосредственное подчинение президенту Украины Петру Порошенко.

На данный момент Нацгвардией ведает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также новый закон расширяет возможности ВСУ в зоне ведения боевых действий в Донбассе.

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