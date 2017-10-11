Багдад может выдать ордер на арест лидера иракских курдов

Багдад, , 08:09 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что суд может выдать ордер на арест президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, сообщает 11 октября Kurdistan.ru.

Выступая на заседании Совета национальной безопасности Ирака, премьер-министр рассказал о создании списка чиновников Иракского Курдистана, несущих ответственность за проведенный референдум о независимости.

Государственным служащим курдской автономии, подчеркнул Абади, будут предъявлены обвинения, которые выдвинет прокуратура Ирака.

На вопрос о том, будет ли выдан ордер на арест Масуда Барзани, лидер Ирака не исключил данную возможность, отметив, что Багдад ждет юридических процедур в этом отношении.

Также Абади добавил, что некоторые чиновники Иракского Курдистана могут столкнуться с проблемами во время использования аэропортов страны.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, положительный исход которого вызвал резкую реакцию со стороны Багдада.

Правительство Ирака потребовало отмены результатов плебисцита и пригрозило серьезными ответными мерами, которые будут приняты в случае отказа Эрбиля подчиниться.

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