Минобороны РФ: США притворяются, что воюют с ИГ*

Дамаск, , 08:04 — REGNUM США «притворяются, что воюют с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке» и специально сокращают авиаудары, завил представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. Об этом сообщает CNBC.

По мнению Конашенкова, действия американских властей направлены на затруднение продвижения сирийской армии, которую поддерживают российские войска. Еще один вариант — «хитрый манёвр» для изгнания террористов из Ирака в Сирию.

«Все видят, что возглавляемая США коалиция притворяется, что воюет с Исламским государством, прежде всего в Ираке, но, по всей видимости, продолжает воевать с ИГ в Сирии», — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны заключил, что несмотря на то, что сирийские войска пытались вытеснить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города аль-Маядин, террористы ежедневно пополняли свои ряды за счёт «иностранных наёмников» из Ирака.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что ряды террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском Меядине ежедневно пополняются иностранными наёмниками на бронетехнике и пикапах с вооружением.

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