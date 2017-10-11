Убийцы сводного брата лидера КНДР репетировали преступление

Куала-Лумпур, , 07:46 — REGNUM Подозреваемая в убийстве сводного брата КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама была замечена за репетицией убийства, сообщает 11 октября Associated Press.

За несколько дней до убийства, обвиняемая подбежала к одному из посетителей аэропорта Куала-Лумпура и проделала аналогичную операцию той, что привела к смерти Ким Чон Нама: обтерла платком лицо случайного человека.

Данный инцидент был зафиксирован камерами наблюдения в аэропорту. Женщина извинилась перед человеком и поспешно удалилась.

Сравнивая видеозаписи убийства и эксперимента, представители полиции Малайзии отметили, что нападение на Ким Чон Нама было более агрессивным, чем на прохожего, выбранного в качестве объекта тренировки.

Напомним, 13 февраля 2017 года сводный брат лидера Северной Кореи был убит в аэропорту Куала-Лумпура. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Ким Чон Нам подвергся нападению двух женщин, распыливших некую жидкость у его лица. Через несколько минут он потерял сознание и скончался.

Правительство Малайзии обвинило в преступлении руководство КНДР. Пхеньян, в свою очередь, категорически отверг обвинения, переложив ответственность на плечи Южной Кореи и спецслужб США.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Малайзии подтвердила гибель брата Ким Чен Ына