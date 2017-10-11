Шойгу: Учение «Запад-2017» стало беспрецедентным по своей открытости

Москва, , 07:35 — REGNUM Российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017» показало способность двух государств совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства. Цели учения достигнуты. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги совместного учения, сообщили в Минобороны РФ.

По его словам, в ходе учения продемонстрирована возросшая полевая, летная и морская выучка войск, а также способность двух государств совместно решать вопросы военной безопасности.

На учениях «Запад-2017» была отработана тактика противодействия бандформированиям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Полученный опыт будет учтён при планировании мероприятий оперативной и боевой подготовки на предстоящий учебный год.

Также в ходе учения были апробированы положения новых уставных документов вооружённых сил обеих стран.

«Замысел учения, разработанный Генеральными штабами Вооружённых сил России и Белоруссии, носил сугубо оборонительный характер», — подчеркнул Шойгу.

Учение освещали 548 российских и иностранных журналистов, опубликовано около 16 тыс. материалов, более 5 тыс. из них — за рубежом.

С информацией о ходе учения, размещённой министерством обороны в интернете, ознакомилось почти 12,5 млн человек.

«Учение «Запад-2017» стало «беспрецедентным по своей открытости», — отметил министр обороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 21 сентября проходили совместные стратегические учения «Запад-2017» вооруженных сил России и Белоруссии. Военные отрабатывали сценарий отражения нападения на Союзное государство.

Главной задачей было находить, блокировать и уничтожать условные незаконные вооруженные формирования на шести полигонах и двух участках местности.

В учениях «Запад-2017» принимали участие около 12 тысяч военнослужащих России и Белоруссии. Было использовано 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, 200 орудий, 10 боевых кораблей, а также около 70 самолетов и вертолетов.

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