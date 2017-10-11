Каталония призвала Мадрид к диалогу

Барселона, Испания, , 07:24 — REGNUM Парламент Каталонии должен отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с официальным Мадридом по вопросу о выходе из Испании. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил глава каталонского Женералитата (исполнительный орган власти автономного сообщества) Карлес Пучдемон в ходе своего выступления в законодательном собрании автономии.

Обращаясь к испанским властям Пучдемон заявил, что хочет «деэскалации напряженности», поэтому не планирует высказывать «никаких угроз или оскорблений».

«Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать, — заявил глава каталонского Женералитата. — У нас нет ничего против Испании и испанцев».

При этом Пучдемон добавил, что в результате референдума, прошедшего 1 октября 2017 г., автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

«Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством», — заявил политик.

Напомним, 10 октября 2017 г. глава глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал Декларацию независимости региона от Испании. Действие документа изначально приостановлено для проведения переговоров с Мадридом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии был проведен референдум. В нём приняли участие около 2,3 млн человек из 7,5 млн, населяющих регион. Более 90% голосовавших высказались за отделение Каталонии от Испании.

Официальный Мадрид не признал референдум и пытался его сорвать силами полиции.

Читайте также: Правительство Испании ответит главе Каталонии

Читайте также: Еврокомиссия угрожает Каталонии