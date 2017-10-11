Чешский премьер не поддерживает мнения президента касательно Крыма

Прага, , 07:20 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан, предложивший России выплатить Украине компенсацию за Крым, резко контрастирует с внешней политикой страны. Об этом заявил в своем Twitter премьер-министр Чешской республики Богуслав Соботка.

«Антироссийские санкции Евросоюза увязаны с реализацией минских соглашений, однако эти договоренности нельзя отменить», — отметил он.

Соботка добавил, что Милош Земан не получал никакого мандата от чешского правительства и что Чешская республика уважает международное право.

Напомним, 10 октября президент Чехии Милош Земан во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил международному сообществу признать переход полуострова в состав России свершившимся фактом.

Земан отметил, что осуждает действия России, но ситуацию уже нельзя вернуть в первоначальное положение.

По мнению президента, противоречия вокруг полуострова Россия может решить выплатой компенсации Украине.

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