Чешский премьер не поддерживает мнения президента касательно Крыма

Прага, 11 октября 2017, 07:20 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан, предложивший России выплатить Украине компенсацию за Крым, резко контрастирует с внешней политикой страны. Об этом заявил в своем Twitter премьер-министр Чешской республики Богуслав Соботка.
«Антироссийские санкции Евросоюза увязаны с реализацией минских соглашений, однако эти договоренности нельзя отменить», — отметил он.
Соботка добавил, что Милош Земан не получал никакого мандата от чешского правительства и что Чешская республика уважает международное право.
Напомним, 10 октября президент Чехии Милош Земан во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил международному сообществу признать переход полуострова в состав России свершившимся фактом.
Земан отметил, что осуждает действия России, но ситуацию уже нельзя вернуть в первоначальное положение.
По мнению президента, противоречия вокруг полуострова Россия может решить выплатой компенсации Украине.
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