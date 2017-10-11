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Каталония обрела независимость, а Додон — поддержку Путина: Радио REGNUM

Политика

Глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал Декларацию о независимости Каталонии, а президент России Владимир Путин поблагодарил президента Молдавии за некоторую нормализацию российско-молдавских отношений

Каталония обрела независимость, а Додон — поддержку Путина: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 11 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем России Туркмения, а Каталонии — независимость: Радио REGNUM

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