Каталония обрела независимость, а Додон — поддержку Путина: Радио REGNUM

Москва, 11 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- По секрету: раскрыты подробности переговоров Волкера и Суркова в Белграде;
- Непростые отношения: Путин вновь выразил поддержку Додону;
- Исторический момент: Пучдемон подписал Декларацию о независимости Каталонии;
- То, что скрыто: Владимир Путин считает, что использование криптовалют наполнено серьёзными рисками;
- «Советский» принцип: стратегию выплат северных надбавок к зарплате могут изменить;
- Внимание, за вами следят: мессенджер WhatsApp предаёт своего хозяина.
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