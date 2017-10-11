На президентских выборах в Либерии лидирует звезда футбола

Монровия, , 04:58 — REGNUM В Либерии завершены общенациональные выборы президента и выборы в Палату представителей парламента страны, сообщает Associated Press.

Действующий президент Либерии, лауреат Нобелевской премии мира Элен Джонсон-Серлиф, не баллотировалась на следующий срок.

В президентских выборах участвовали 20 кандидатов от разных партий страны, также более 1000 кандидатов участвовали в выборах в парламент.

По результатам экзит-поллов, лидерами голосования на президентских выборах являются вице-президент Джозеф Боака и звезда футбола Либерии, экс-нападающий национальной сборной Джордж Веа.

Выборы в Либерии знаменуют собой первую демократическую передачу власти в «свободной стране», которая за 70 лет пережила две гражданские войны, период кровавой диктатуры диктатора Чарльза Тейлора, ввод миротворцев ООН и эпидемию Эбола.

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