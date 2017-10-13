Станет ли «виртуальный халифат» прибежищем для реальных террористов?

Ватикан, , 01:55 — REGNUM С обзором публикаций католической прессы знакомит редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Одной из основных тем продолжает оставаться судьба отступающего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Материал, помещенный изданием La Croix, констатирует, что территория «халифата», провозглашенного экстремистами в июне 2014 года, постепенно сходит на нет. Но территориальное поражение может не означать поражения полного. Возможно, теперь киберпространство станет основным полем битвы. «Виртуальный халифат» будет способен координировать и вдохновлять атаки по всему миру, выискивая точки слабости, с которых он смог бы опять начать масштабный террор.

Чтобы не допустить развития подобного сценария, победителям стоит задуматься об эффективном администрировании освобожденных территорий. Как политическом, так и экономическом. Это особенно важно сейчас, когда на освобожденных территориях зачастую царит хаос, а местные силы безопасности во многом творят произвол вместо того, чтобы восстанавливать и защищать закон.

Подробнее об этих и других темах, обсуждаемых католическими СМИ, читайте в статье: От Трампа требуют санкциями защитить религиозную свободу в Китае

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политической проблематике.